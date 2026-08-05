Силы обороны за июль уничтожили более 2 тысяч артсистем РФ, всего - более 47 тысяч, - Генштаб
В течение июля 2026 года Силы обороны Украины уничтожили 2 016 российских артиллерийских систем.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в сообщении, только в июле 2026 года Силы обороны Украины уничтожили 2 016 артиллерийских систем противника.
"В целом же с начала широкомасштабного вторжения противник потерял более 47 000 артиллерийских систем. Продолжение следует! Слава Украине!", - добавили в Генштабе.
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