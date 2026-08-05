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Новости Уничтожение российской техники
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Силы обороны за июль уничтожили более 2 тысяч артсистем РФ, всего - более 47 тысяч, - Генштаб

генштаб

В течение июля 2026 года Силы обороны Украины уничтожили 2 016 российских артиллерийских систем.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается в сообщении, только в июле 2026 года Силы обороны Украины уничтожили 2 016 артиллерийских систем противника.

"В целом же с начала широкомасштабного вторжения противник потерял более 47 000 артиллерийских систем. Продолжение следует! Слава Украине!", - добавили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны нанесли удар по переправе, пунктам управления и складу рашистов

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Генштаб ВС (8559) техника (1945) ВСУ (8221)
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