Сили оборони за липень знищили понад 2 тисячі артсистем РФ, загалом - понад 47 тисяч, - Генштаб
Упродовж липня 2026 року Сили оборони України знешкодили 2 016 російських артилерійських систем.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається у повідомленні, тільки у липні 2026 року Сили оборони України знешкодили 2 016 артилерійських систем ворога.
"Загалом же від початку широкомасштабного вторгнення противник втратив понад 47 000 артилерійських систем. Далі буде! Слава Україні!", - додали в Генштабі.
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