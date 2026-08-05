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Новини Знищення російської техніки
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Сили оборони за липень знищили понад 2 тисячі артсистем РФ, загалом - понад 47 тисяч, - Генштаб

генштаб

Упродовж липня 2026 року Сили оборони України знешкодили 2 016 російських артилерійських систем.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається у повідомленні, тільки у липні 2026 року Сили оборони України знешкодили 2 016 артилерійських систем ворога.

"Загалом же від початку широкомасштабного вторгнення противник втратив понад 47 000 артилерійських систем. Далі буде! Слава Україні!", - додали в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переправу, пункти управління та склад рашистів уразили Сили оборони

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Генштаб ЗС (8835) техніка (1813) ЗСУ (8935)
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