В Польше оштрафовали туристов, фотографировавших границу с Калининградской областью РФ

В Польше двух граждан Германии оштрафовали за нарушение правил пребывания в приграничной зоне у Калининградской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Onet со ссылкой на пограничную службу Польши.

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Нарушения у границы и штрафы для туристов

Инцидент произошел в районе Венгожева. Камеры наблюдения зафиксировали, как двое туристов передвигались на велосипедах в приграничной зоне и проигнорировали дорожный знак, запрещающий движение по этому участку.

По данным пограничников, граждане Германии хотели поближе увидеть внешнюю границу Европейского Союза. Один из мужчин также фотографировал территорию по другую сторону границы.

Каждый из нарушителей получил штраф в размере 500 злотых. Кроме того, одного из них оштрафовали еще на 200 злотых за фотографирование территории соседнего государства. Общая сумма штрафов составила 1200 злотых.

Напомним, недавно Польша перехватила российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. Подобные случаи фиксируются не впервые.

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