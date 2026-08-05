У Польщі оштрафували туристів, які фотографували кордон з Калініградською областю РФ

У Польщі двох громадян Німеччини оштрафували за порушення правил перебування в прикордонній зоні біля Калінінградської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Onet з посиланням на прикордонну службу Польщі.

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Порушення біля кордону та штрафи для туристів

Інцидент стався в районі Венгожева. Камери спостереження зафіксували, як двоє туристів пересувалися велосипедами в прикордонній зоні та проігнорували дорожній знак, який забороняє рух цією ділянкою.

За даними прикордонників, громадяни Німеччини хотіли ближче побачити зовнішній кордон Європейського Союзу. Один із чоловіків також фотографував територію по інший бік кордону.

Кожен із порушників отримав штраф у 500 злотих. Додатково одного з них оштрафували ще на 200 злотих за фотографування території сусідньої держави. Загальна сума штрафів склала 1200 злотих.

Нагадаємо, нещодавно Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Подібні випадки фіксують не вперше.

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