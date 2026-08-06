Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 454 210 человек (+1 330 за сутки), 12 246 танков, 47 455 артиллерийских систем, 25 087 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 454 210 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 454 210 (+1 330) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 246 (+4) шт.

боевых бронированных машин – 25 087 (+3) шт.

артиллерийских систем – 47 455 (+59) шт.

РСЗО – 2 006 (+4) ед.

средства ПВО – 1 547 (+7) шт.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 138 (+4) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 446 266 (+1 811) шт.

крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.

корабли / катера – 34 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 130 682 (+416) шт.

специальная техника – 4 496 (+1) ед.

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