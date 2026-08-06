Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 454 210 человек (+1 330 за сутки), 12 246 танков, 47 455 артиллерийских систем, 25 087 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 454 210 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 454 210 (+1 330) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 246 (+4) шт.
- боевых бронированных машин – 25 087 (+3) шт.
- артиллерийских систем – 47 455 (+59) шт.
- РСЗО – 2 006 (+4) ед.
- средства ПВО – 1 547 (+7) шт.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 138 (+4) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 446 266 (+1 811) шт.
- крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.
- корабли / катера – 34 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 130 682 (+416) шт.
- специальная техника – 4 496 (+1) ед.
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"Погребальный венок с буквой Z генерал-лейтенанту Игорю Иерусалимову стоит у машины.
Его несколько недель назад повысили указом путина и внезапно он оказался среди «груза 200».
По имеющимся данным, это произошло во время операции, направленной против главкома ВКС Чайко."
498 одиниць знищеної техніки та 1330!! чумардосів за день.
НРК норм, арта та логістика файно, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 454 000 це більше ніж все міське населення Приморського краю.