Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 454 210 осіб (+1 330 за добу), 12 246 танків, 47 455 артсистем, 25 087 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 454 210 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 454 210 (+1 330) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 246 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 087 (+3) од.
- артилерійських систем – 47 455 (+59) од.
- РСЗВ – 2 006 (+4) од.
- засоби ППО – 1 547 (+7) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 138 (+4) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 446 266 (+1 811) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 130 682 (+416) од.
- спеціальна техніка – 4 496 (+1) од.
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"Погребальный венок с буквой Z генерал-лейтенанту Игорю Иерусалимову стоит у машины.
Его несколько недель назад повысили указом путина и внезапно он оказался среди «груза 200».
По имеющимся данным, это произошло во время операции, направленной против главкома ВКС Чайко."
498 одиниць знищеної техніки та 1330!! чумардосів за день.
НРК норм, арта та логістика файно, ППО супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 454 000 це більше ніж все міське населення Приморського краю.