Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 454 210 осіб (+1 330 за добу), 12 246 танків, 47 455 артсистем, 25 087 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 454 210 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 454 210 (+1 330) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 246 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 087 (+3) од.

артилерійських систем – 47 455 (+59) од.

РСЗВ – 2 006 (+4) од.

засоби ППО – 1 547 (+7) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 138 (+4) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 446 266 (+1 811) од.

крилаті ракети – 5 007 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 130 682 (+416) од.

спеціальна техніка – 4 496 (+1) од.

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