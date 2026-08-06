Россияне атаковали автобус в Херсонской области с помощью FPV-дрона: шестеро раненых. За сутки в области - 20 раненых

В поселке Камышаны Херсонской области российские войска атаковали с помощью FPV-дрона автобус, перевозивший работников на поле. В результате удара пострадали шесть человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

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По данным Херсонской ГВА, в больницу доставили 53-летнюю женщину, 69-летнего мужчину, 60-летнего мужчину, 61-летнего мужчину, а также двух 63-летних женщин.

У пострадавших - взрывные травмы и акубаротравмы

У всех пострадавших медики диагностировали взрывные травмы и акубаротравмы.

В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.

Россияне за сутки обстреляли более 40 населенных пунктов Херсонской области: ранены 20 человек

За прошедшие сутки российские войска наносили авиаудары, атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии населенные пункты Херсонской области. В результате вражеских атак ранения получили 20 мирных жителей.

Как сообщил глава ОГА Александр Прокудин, российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам населенных пунктов области.

В результате обстрелов повреждены девять многоэтажных и 13 частных домов. Кроме того, оккупанты повредили вышку сотовой связи, хозяйственную постройку, автомобиль скорой медицинской помощи, автобус, частные гаражи и легковые автомобили.

Из-за российской агрессии за сутки ранения получили 20 жителей Херсонской области. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

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