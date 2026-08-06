Росіяни атакували FPV-дроном автобус на Херсонщині: шестеро поранених. За добу в області - 20 поранених

У селищі Комишани Херсонської області російські війська атакували FPV-дроном автобус, який перевозив працівників на поле. Внаслідок удару постраждали шестеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

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За даними Херсонській МВА, до лікарні доправили 53-річну жінку, 69-річного чоловіка, 60-річного чоловіка, 61-річного чоловіка, а також двох 63-річних жінок.

У потерпілих вибухові травми та акубаротравми

У всіх постраждалих медики діагностували вибухові травми та акубаротравми.

Наразі потерпілі перебувають під наглядом лікарів і отримують необхідну медичну допомогу.

Росіяни за добу обстріляли понад 40 населених пунктів Херсонщини: поранені 20 людей

Минулої доби російські війська завдавали авіаударів, атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії населені пункти Херсонської області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали 20 мирних жителів.

Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок обстрілів пошкоджено дев'ять багатоповерхових і 13 приватних будинків. Крім того, окупанти понівечили стільникову вежу, господарську споруду, автомобіль швидкої медичної допомоги, автобус, приватні гаражі та легкові автомобілі.

Через російську агресію протягом доби поранення дістали 20 жителів Херсонської області. Інформація про стан потерпілих уточнюється.

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