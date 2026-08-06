С начала года Россия совершила более 57 тысяч обстрелов Украины, - Выговский

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С начала 2026 года российские войска совершили более 57 тысяч обстрелов территории Украины. Для защиты критически важной инфраструктуры задействуются мобильные огневые группы, средства РЭБ и дроны-перехватчики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины заявил министр внутренних дел Иван Выговский.

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Он заявил, что подразделения системы МВД ежедневно работают в местах российских ударов, спасают людей, ликвидируют последствия обстрелов и документируют военные преступления.

Защита критической инфраструктуры

По его словам, особую угрозу представляют атаки на объекты критической инфраструктуры, прежде всего энергетической.

В связи с подготовкой к отопительному сезону Украина продолжает укреплять защиту стратегических объектов. Для этого привлекаются мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков, подразделения радиоэлектронной борьбы и разведки.

Министр подчеркнул, что обеспечение защиты гражданского населения и критической инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов работы системы МВД.

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