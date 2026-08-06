Від початку року Росія здійснила понад 57 тисяч обстрілів України, - Вигівський

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Від початку 2026 року російські війська здійснили понад 57 тисяч обстрілів території України. Для захисту критичної інфраструктури залучають мобільні вогневі групи, РЕБ та дрони-перехоплювачі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час щорічної Наради керівників закордонних дипломатичних установ України заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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Він заявив, що підрозділи системи МВС щодня працюють на місцях російських ударів, рятують людей, ліквідовують наслідки обстрілів та документують воєнні злочини.

Захист критичної інфраструктури

За його словами, особливу загрозу становлять атаки на об'єкти критичної інфраструктури, насамперед енергетичної.

У зв'язку з підготовкою до опалювального сезону Україна продовжує зміцнювати захист стратегічних об'єктів. Для цього залучають мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів, підрозділи радіоелектронної боротьби та розвідки.

Міністр наголосив, що забезпечення захисту цивільного населення та критичної інфраструктури залишається одним із ключових пріоритетів роботи системи МВС.

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