Польша готовит 50-й пакет военной помощи для Украины, - посол Боднар
Польша в настоящее время готовится передать 50-й пакет военной помощи Украине.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
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Дипломат отметил, что, несмотря на напряженность в польско-украинских отношениях, поставки военной помощи Украине продолжаются.
"Сейчас продолжается поставка военной помощи Украине. Готовится 50-й пакет", - сказал Боднар.
Также посол напомнил, что Польша является участницей PURL, "Коалиции решительных" и чешской инициативы.
"Мы же об этом сейчас не говорим, потому что мы сейчас погрузились в исторический дискурс и проблематику оценки Бандеры. Но на самом деле на фронт поступают снаряды, которые оплачивает польская сторона.
Если туда поставляется соответствующее оборудование или техника, которая помогает сегодня защищать страну, то мы должны только благодарить Польшу, а не искать поводов для очередной ссоры", – добавил он.
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