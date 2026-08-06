Польща готує 50-й пакет військової допомоги для України, - посол Боднар

Польща наразі готується передати 50-й пакет військової допомоги для України.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Дипломат відзначив, що попри напруженість у польсько-українських відносинах, постачання Україні військової допомоги триває.

"Зараз продовжується постачання Україні військової допомоги. Готується 50-й пакет", - сказав Боднар.

Також посол нагадав, що Польща є учасницею PURL, "Коаліції рішучих" і чеської ініціативи.

"Ми ж про це зараз не говоримо, бо ми зараз занурилися в історичний дискурс і проблематику, як оцінювати Бандеру. Але реально на фронт надходять снаряди, які проплачує польська сторона.

Якщо їде відповідне там обладнання чи устаткування, яке допомагає сьогодні боронити країну, то ми маємо тільки дякувати Польщі, а не шукати приводів до чергової сварки", – додав він.

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