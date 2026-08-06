Посол Украины в Польше Боднар оценил риск антиукраинских погромов
Посол Украины в Польше Василий Боднар считает, что заявления о возможных антиукраинских погромах в стране преувеличены. В то же время он признал, что отношение части польского общества к украинцам в последнее время ухудшилось.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом дипломат сказал в интервью "Европейской правде".
По словам Боднара, негативные настроения действительно существуют, однако не стоит делать вывод, что большинство поляков настроено против украинцев.
"Сказать, что большинство польского общества не любит украинцев или негативно относится к Украине, — это тоже неправда", — подчеркнул он.
Посол также отверг предположение о высокой вероятности массовых нападений на украинцев.
"Я думаю, это преувеличение. Это делается специально для того, чтобы накручивать общественное мнение. Нет никаких признаков массовых выступлений против украинцев", — отметил Боднар.
В то же время дипломат не исключил, что в преддверии выборов отдельные политические силы могут использовать тему Украины для провокаций.
"Политические партии в преддверии выборов могут воспользоваться любой ситуацией и организовать любые выступления, например, футбольных хулиганов", — сказал он.
По словам посла, риск могут представлять и отдельные радикальные движения, способные организовывать провокации в местах компактного проживания украинцев. Однако, подчеркнул Боднар, говорить о приближении масштабных погромов пока нет оснований.
Он также призвал не поддаваться эмоциям и поддерживать диалог между украинским и польским обществами, ведь именно это, по его словам, помогает снижать напряжение.
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