Посол Украины в Польше Боднар оценил риск антиукраинских погромов

Посол Украины в Польше Василий Боднар считает, что заявления о возможных антиукраинских погромах в стране преувеличены. В то же время он признал, что отношение части польского общества к украинцам в последнее время ухудшилось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом дипломат сказал в интервью "Европейской правде".

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По словам Боднара, негативные настроения действительно существуют, однако не стоит делать вывод, что большинство поляков настроено против украинцев.

"Сказать, что большинство польского общества не любит украинцев или негативно относится к Украине, — это тоже неправда", — подчеркнул он.

Посол также отверг предположение о высокой вероятности массовых нападений на украинцев.

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"Я думаю, это преувеличение. Это делается специально для того, чтобы накручивать общественное мнение. Нет никаких признаков массовых выступлений против украинцев", — отметил Боднар.

В то же время дипломат не исключил, что в преддверии выборов отдельные политические силы могут использовать тему Украины для провокаций.

"Политические партии в преддверии выборов могут воспользоваться любой ситуацией и организовать любые выступления, например, футбольных хулиганов", — сказал он.

По словам посла, риск могут представлять и отдельные радикальные движения, способные организовывать провокации в местах компактного проживания украинцев. Однако, подчеркнул Боднар, говорить о приближении масштабных погромов пока нет оснований.

Он также призвал не поддаваться эмоциям и поддерживать диалог между украинским и польским обществами, ведь именно это, по его словам, помогает снижать напряжение.

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