Посол України в Польщі Боднар оцінив ризик антиукраїнських погромів

Посол України в Польщі Василь Боднар вважає, що заяви про можливі антиукраїнські погроми в країні є перебільшеними. Водночас він визнав, що ставлення частини польського суспільства до українців останнім часом погіршилося.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це дипломат сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

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За словами Боднара, негативні настрої дійсно існують, однак не варто робити висновок, що більшість поляків налаштована проти українців.

"Сказати так, що більшість польського суспільства не любить українців чи сприймає негативно Україну, – це так само неправда", – наголосив він.

Посол також відкинув припущення про високу ймовірність масових нападів на українців.

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"Я думаю, це перебільшення. Це робиться спеціально для того, щоб накручувати громадську думку. Немає таких ознак, щоби були масові виступи проти українців", – зазначив Боднар.

Водночас дипломат не виключив, що напередодні виборів окремі політичні сили можуть використати тему України для провокацій.

"Політичні партії з наближенням виборів можуть скористатися будь-якою ситуацією і організувати будь-які виступи, наприклад, футбольних хуліганів", – сказав він.

За словами посла, ризик можуть становити й окремі радикальні рухи, які здатні організовувати провокації в місцях компактного проживання українців. Однак, підкреслив Боднар, говорити про наближення масштабних погромів наразі немає підстав.

Він також закликав не піддаватися емоціям і підтримувати діалог між українським та польським суспільствами, адже саме це, за його словами, допомагає знижувати напругу.

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