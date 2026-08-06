Украина собирает доказательства для международного трибунала, - Выговский

Одним из ключевых направлений работы правоохранительных органов по-прежнему является документирование военных преступлений, совершаемых Россией на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины заявил министр внутренних дел Иван Выговский.

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По его словам, украинские правоохранители продолжают работать на местах российских атак, собирают доказательства и взаимодействуют с международными партнерами и правоохранительными органами других государств.

Выгивский отметил, что Украина сотрудничает с Европолом, Евроюстом и странами-партнерами в розыске лиц, причастных к военным преступлениям, а также укрепляет потенциал следователей и криминалистов благодаря международной технической помощи.

"Наша общая задача - собрать надлежащую доказательную базу для привлечения России к ответственности, в частности в рамках будущего специального международного трибунала", - подчеркнул Выговский.

Что этому предшествовало?

С начала полномасштабного вторжения России следователи Национальной полиции Украины возбудили более 222 тысяч уголовных дел по преступлениям, связанным с вооруженной агрессией РФ.

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