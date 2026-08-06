Україна збирає докази для міжнародного трибуналу, - Вигівський

Одним із ключових напрямів роботи правоохоронців залишається документування воєнних злочинів, які Росія вчиняє на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час щорічної Наради керівників закордонних дипломатичних установ України заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

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За його словами, українські правоохоронці продовжують працювати на місцях російських атак, збирають докази та взаємодіють із міжнародними партнерами й правоохоронними органами інших держав.

Вигівський зазначив, що Україна співпрацює з Європолом, Євроюстом та країнами-партнерами для розшуку осіб, причетних до воєнних злочинів, а також посилює спроможності слідчих і криміналістів завдяки міжнародній технічній допомозі.

"Наше спільне завдання – належна доказова база задля притягнення Росії до відповідальності, зокрема в межах майбутнього спеціального міжнародного трибуналу", – наголосив Вигівський.

Що передувало?

Від початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Національної поліції України відкрили понад 222 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів, пов'язаних зі збройною агресією РФ.

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