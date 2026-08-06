После шести лет пребывания в российской колонии на свободу вышел крымский политзаключенный Владимир Сакада, - КРЦ

55-летний крымский политзаключенный Владимир Сакада вышел на свободу после шести лет незаконного заключения в российской колонии. Жителя временно оккупированного Севастополя осудили по сфабрикованному делу против "Свидетелей Иеговы" по обвинению в "экстремизме".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр.

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Владимир Сакада стал последним из трех жителей оккупированного Севастополя, которых Россия осудила в рамках одного уголовного дела. Ранее после отбытия незаконных приговоров были освобождены Евгений Жуков и Владимир Маладика.

"Очень радостно встретить друзей. Теперь меня не сдерживают стены, теперь есть свобода", — сказал Сакада после освобождения.

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По словам бывшего политзаключенного, во время пребывания в исправительной колонии № 5 в Калужской области РФ он столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, однако надлежащей медицинской помощи не получал.

"В заключении я заболел. В лагере не было условий для нормального лечения, не хватало персонала и возможности вывозить меня на лечение", - рассказал он.

Сакада отметил, что несколько месяцев добивался медицинского осмотра, пока его состояние ухудшалось. После операции его еще и на 15 суток поместили в штрафной изолятор.

В Крымскотатарском ресурсном центре напомнили, что уголовное дело против Владимира Сакады, Евгения Жукова и Владимира Маладики оккупационные силовики возбудили осенью 2020 года. После обысков мужчин задержали, а в октябре 2022 года оккупационный суд приговорил каждого к шести годам колонии общего режима. В декабре 2024 года кассационный суд РФ оставил приговор без изменений.

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