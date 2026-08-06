Після шести років російської колонії на волю вийшов кримський політв’язень Володимир Сакада, - КРЦ
55-річний кримський політв'язень Володимир Сакада вийшов на волю після шести років незаконного ув'язнення в російській колонії. Жителя тимчасово окупованого Севастополя засудили у сфабрикованій справі проти "Свідків Єгови" за звинуваченням в "екстремізмі".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр.
Володимир Сакада став останнім із трьох жителів окупованого Севастополя, яких Росія засудила в межах однієї кримінальної справи. Раніше після відбуття незаконних вироків звільнили Євгена Жукова та Володимира Маладику.
"Дуже радісно зустріти друзів. Тепер мене не стримують стіни, тепер є свобода", – сказав Сакада після звільнення.
За словами колишнього політв'язня, під час перебування у виправній колонії №5 у Калузькій області РФ він зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям, однак належної медичної допомоги не отримував.
"В ув'язненні я заробив хворобу. У таборі не було умов, щоб нормально лікуватися, не вистачало персоналу та можливості вивозити мене на лікування", – розповів він.
Сакада зазначив, що кілька місяців домагався медичного огляду, поки його стан погіршувався. Після операції його ще й на 15 діб помістили до штрафного ізолятора.
У Кримськотатарському ресурсному центрі нагадали, що кримінальну справу проти Володимира Сакади, Євгена Жукова та Володимира Маладики окупаційні силовики порушили восени 2020 року. Після обшуків чоловіків затримали, а у жовтні 2022 року окупаційний суд засудив кожного до шести років колонії загального режиму. У грудні 2024 року касаційний суд РФ залишив вирок без змін.
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