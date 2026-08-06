Після шести років російської колонії на волю вийшов кримський політв’язень Володимир Сакада, - КРЦ

55-річний кримський політв'язень Володимир Сакада вийшов на волю після шести років незаконного ув'язнення в російській колонії. Жителя тимчасово окупованого Севастополя засудили у сфабрикованій справі проти "Свідків Єгови" за звинуваченням в "екстремізмі".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Кримськотатарський ресурсний центр.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Володимир Сакада став останнім із трьох жителів окупованого Севастополя, яких Росія засудила в межах однієї кримінальної справи. Раніше після відбуття незаконних вироків звільнили Євгена Жукова та Володимира Маладику.

"Дуже радісно зустріти друзів. Тепер мене не стримують стіни, тепер є свобода", – сказав Сакада після звільнення.

Читайте: Жителя окупованої Феодосії засудили до 16 років за нібито передачу Україні фото військового вертольота, - росЗМІ

За словами колишнього політв'язня, під час перебування у виправній колонії №5 у Калузькій області РФ він зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям, однак належної медичної допомоги не отримував.

"В ув'язненні я заробив хворобу. У таборі не було умов, щоб нормально лікуватися, не вистачало персоналу та можливості вивозити мене на лікування", – розповів він.

Сакада зазначив, що кілька місяців домагався медичного огляду, поки його стан погіршувався. Після операції його ще й на 15 діб помістили до штрафного ізолятора.

У Кримськотатарському ресурсному центрі нагадали, що кримінальну справу проти Володимира Сакади, Євгена Жукова та Володимира Маладики окупаційні силовики порушили восени 2020 року. Після обшуків чоловіків затримали, а у жовтні 2022 року окупаційний суд засудив кожного до шести років колонії загального режиму. У грудні 2024 року касаційний суд РФ залишив вирок без змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі жінку судитимуть за нібито передачу даних про військові об’єкти РФ, - правозахисники