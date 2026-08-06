В ВСУ начались первые упрощенные переводы военнослужащих через "Армия+"

В ВСУ начали оформлять первые упрощенные переводы военнослужащих в рамках 16-го и 19-го корпусов. Программа реализуется через приложение "Армия+" и продлится до 24 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В ВСУ начали оформлять первые упрощенные переводы в рамках 16-го и 19-го корпусов. Военные, которые подали рапорты в начале тестирования, соответствуют условиям программы и попадают в месячные лимиты, могут готовиться к переводу", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, распоряжение формируется автоматически, после чего командир текущей части имеет до 20 календарных дней, чтобы подготовить документы и организовать перевод.

"Экспериментальная программа позволяет военнослужащим штатных и приданных частей 16-го и 19-го корпусов сменить место службы в пределах своего корпуса через приложение "Армия+". Все этапы рассмотрения отображаются в приложении", - пояснили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что тестирование программы продлится до 24 сентября 2026 года. Перечень доступных воинских частей и вакансий опубликован на сайте.

Что этому предшествовало?

В конце июня бета-тестирование нового механизма перевода военнослужащих через приложение "Армия+" анонсировал тогдашний министр обороны Михаил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без бумажного билета: в "Армия+" появился электронный военно-учетный документ с QR-кодом