У ЗСУ стартували перші спрощені переведення військових через Армія+
У ЗСУ почали оформлювати перші спрощені переведення військовослужбовців у межах 16-го та 19-го корпусів. Програма працює через застосунок "Армія+" та триватиме до 24 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерство оборони.
"У ЗСУ почали оформлювати перші спрощені переведення в межах 16 та 19 корпусів. Військові, які подали рапорти на початку тестування, відповідають умовам програми та потрапляють в місячні ліміти, можуть готуватися до переведення", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в Міноборони, розпорядження формується автоматично, після чого командир поточної частини має до 20 календарних днів, щоб підготувати документи та організувати переведення.
"Експериментальна програма дає змогу військовослужбовцям штатних і приданих частин 16 та 19 корпусів змінити місце служби в межах свого корпусу через Армія+. Усі етапи розгляду відображаються в застосунку", - пояснили в оборонному відомстві.
У Міноборони наголосили, що тестування програми триватиме до 24 вересня 2026 року. Перелік доступних військових частин і вакансій оприлюднений на сайті.
Що передувало?
Наприкінці червня бета-тестування нового механізму переведення військовослужбовців через застосунок Армія+ анонсував тодішній міністр оборони Михайло Федоров.
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