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Новости Ликвидация российских окукпантов
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ВСУ ликвидировали не менее 77 солдат срочной службы РФ во время боев в Курской области, - росСМИ

ВСУ ликвидировали не менее 77 российских срочников в Курской области

Вооруженные силы Украины в ходе операции в Курской области уничтожили не менее 77 российских солдат срочной службы. Еще более 30 призывников до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном расследовании российских независимых изданий "Важные истории" и "Верстка".

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По данным журналистов, в августе 2024 года в приграничных районах Курской области находились около 344 солдат срочной службы. По меньшей мере 77 из них погибли в ходе боев с подразделениями ВСУ. Наибольшие потери, по информации расследователей, российские войска понесли в районе Олешни и села Веселое.

Авторы расследования также отмечают, что еще более 30 срочников официально числятся пропавшими без вести. По их мнению, с высокой вероятностью эти военные также погибли, однако поиски их тел продолжаются.

В то же время часть российских срочников попала в украинский плен. В государственном проекте "Хочу жить" журналистам сообщили, что в результате обменов пленными прошли около 500 солдат срочной службы, воевавших в Курской области. На данный момент срочников в плену ВСУ нет.

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Как свидетельствуют опрошенные журналистами военнослужащие, российское командование начало перебрасывать срочников на границу с Курской областью еще весной 2024 года. На многих позициях они составляли от половины до 85% личного состава.

Бои на территории Курской области начались 6 августа 2024 года, когда украинские войска пересекли государственную границу РФ и установили контроль над частью территории региона. Российские власти заявили о полном восстановлении контроля над областью лишь в конце апреля 2025 года после масштабной контрнаступательной операции.

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Автор: 

армия РФ (23898) ликвидация (4509) ВСУ (8232) Курск (1219)
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Топ комментарии
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🎉🎉🎉🎉
русскоФАШЫССТЫ ,- под Лиманом , ...----
растреляли родителей УКРАИНССКОЙ девушки- ребенка 3-4 лет !!.
А - ребенком ------прикрывались для СВОих военных злодияний !!.

Это - их фашысская ТРАДИЦЫЯ !!.
. ВСПОМНИТЕ -- СОМАШКИ ( ЧЕЧНЯ ))....

В СОМАШКАХ ( Чечня ) - - - русские в алкогольном угаре - чеченсских детей в КОСТРЫ БРОСАЛИ !!!.
.
НЕ3АБЫВАЙТЕ - СОМАШКИ !!!!!!!!!!!!!!!..
А - что делали русские нацысты в ЮГОСЛАВИИ , в поселке - - - Сребренице !!!!........ КСТАТИ - там отличился своими ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ГИРКИН-СТРЕЛКОВ !!. .
..🎉🎉🎉🎉❗.
.
..!.
россия 6 букв ❗
поЦква 6 букв ❗
кремль 6 букв ❗
666
Партия ****** россия 👉👿👿👿.
И это не совпадение ❗ ....

Вся история московии 👉
кровавая ❗ САТАНИНССКАЯ 😈❗ .
..
Неисправимая ... h . !
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06.08.2026 17:10 Ответить
+2
З замоченим генерал-лейтенантом (раніше я писав помилково про генерал-майора) у ресторані Балці Россі 1-го серпня прояснилась ситуація: ігор єрусалімов, 53 роки під@ру було.
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06.08.2026 17:11 Ответить
+2
До речі, дехто Сергій Брижак (1972-2023) - український військовослужбовець, молодший сержант 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ, учасник відбиття російської агресії. Загинув 24 січня 2023 року під час виконання бойового завдання під Вугледаром у Донецькій області. Кагебе заволоділо його документами і - о диво! - 02.05.2025 він зареєструвався на цензор.нет. Як таке сталося, лишньохромосомний? Ти у пітері сидиш, чи під ростовом? Оприлюднити?
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06.08.2026 18:49 Ответить

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