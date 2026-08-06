ЗСУ ліквідували щонайменше 77 російських солдатів строкової служби під час боїв на Курщині, - росЗМІ

Збройні сили України під час операції в Курській області ліквідували щонайменше 77 російських солдатів строкової служби. Ще понад 30 призовників досі вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному розслідуванні російських незалежних видань "Важные истории" та "Верстка".

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За даними журналістів, у серпні 2024 року в прикордонних районах Курської області перебували близько 344 солдатів строкової служби. Щонайменше 77 із них загинули під час боїв із підрозділами ЗСУ. Найбільших втрат, за інформацією розслідувачів, російські війська зазнали біля Олешні та села Веселе.

Автори розслідування також зазначають, що ще понад 30 строковиків офіційно вважаються зниклими безвісти. На їхню думку, з високою ймовірністю ці військові також загинули, однак пошук їхніх тіл триває.

Водночас частина російських строковиків потрапила в український полон. У державному проєкті "Хочу жити" журналістам повідомили, що через обміни полоненими пройшли близько 500 солдатів строкової служби, які воювали на Курщині. Станом на зараз строковиків у полоні ЗСУ немає.

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Як свідчать опитані журналістами військовослужбовці, російське командування почало перекидати строковиків на кордон із Курською областю ще навесні 2024 року. На багатьох позиціях вони становили від половини до 85% особового складу.

Бої на території Курської області розпочалися 6 серпня 2024 року, коли українські війська перетнули державний кордон РФ і встановили контроль над частиною території регіону. Російська влада заявила про повне повернення контролю над областю лише наприкінці квітня 2025 року після масштабної контрнаступальної операції.

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