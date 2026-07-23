Росія щотижня втрачає 5–6 тисяч військових у війні проти України, - Рубіо

Російська армія щотижня втрачає понад 5–6 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами.

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За словами держсекретаря, він отримав інформацію, що війна в Україні є унікальною за масштабами втрат.

"Це єдиний конфлікт, який пам'ятають військові, де кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених. Ось наскільки це кривава війна. Росіяни, як я вважаю, втрачають понад 5–6 тисяч солдатів на тиждень. Це приголомшлива цифра", - заявив Рубіо.

Україна також зазнала великих втрат

Водночас очільник Держдепартаменту наголосив, що Україна також заплатила надзвичайно високу ціну за повномасштабну війну.

Він згадав численні жертви серед цивільного населення та російські обстріли Києва, які останнім часом, за його словами, почастішали.

Рубіо зазначив, що через величезні людські втрати обидві сторони мають бути зацікавлені у припиненні війни.

"Ми бачили загибель цивільних, обстріли в Києві. Ми спостерігали певне зростання таких випадків. Звісно, ця війна не пішла на користь і Україні. Тож, на мою думку, обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край", - сказав держсекретар США.

Що передувало?

Рубіо також заявив, що Сполучені Штати готові відіграти активну роль у припиненні російсько-української війни, якщо з'являться умови для досягнення мирної угоди, прийнятної для обох сторін.

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