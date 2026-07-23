Россия еженедельно теряет 5-6 тысяч военных в войне против Украины, - Рубио

Российская армия еженедельно теряет более 5-6 тысяч военнослужащих, погибших и раненых в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами.

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По словам госсекретаря, он получил информацию, что война в Украине является уникальной по масштабам потерь.

"Это единственный конфликт, который помнят военные, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Вот насколько это кровавая война. Россияне, как я полагаю, теряют более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра", - заявил Рубио.

Украина также понесла большие потери

В то же время глава Госдепартамента подчеркнул, что Украина также заплатила чрезвычайно высокую цену за полномасштабную войну.

Он упомянул многочисленные жертвы среди гражданского населения и российские обстрелы Киева, которые в последнее время, по его словам, участились.

Рубио отметил, что из-за огромных человеческих потерь обе стороны должны быть заинтересованы в прекращении войны.

"Мы видели гибель мирных жителей, обстрелы в Киеве. Мы наблюдали определенный рост таких случаев. Конечно, эта война не пошла на пользу и Украине. Поэтому, на мой взгляд, обе стороны должны иметь стимул, чтобы положить ей конец", - сказал госсекретарь США.

Что этому предшествовало?

Рубио также заявил, что Соединенные Штаты готовы сыграть активную роль в прекращении российско-украинской войны, если появятся условия для достижения мирного соглашения, приемлемого для обеих сторон.

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