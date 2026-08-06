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Зеленский учредил День войск связи и кибербезопасности ВСУ

В Украине 8 августа будут отмечать День войск связи и кибербезопасности ВСУ

Президент Владимир Зеленский учредил новый профессиональный праздник — День войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. Его будут отмечать ежегодно 8 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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В документе отмечается, что новый праздник введен в честь мужества и героизма военнослужащих Войск связи и кибербезопасности ВСУ, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также в целях развития воинских традиций.

В то же время глава государства признал утратившим силу указ от 1 февраля 2000 года № 154/2000 "О Дне войск связи". Таким образом, профессиональный праздник военных связистов обновили, распространив его на подразделения кибербезопасности Вооруженных сил Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25461) праздник (1672)
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