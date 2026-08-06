Зеленський запровадив День Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ
Президент Володимир Зеленський встановив нове професійне свято – День Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Його щороку відзначатимуть 8 серпня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
У документі зазначається, що нове свято запроваджено для вшанування мужності та героїзму військовослужбовців Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, проявлених у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також задля розвитку військових традицій.
Водночас глава держави визнав таким, що втратив чинність, указ від 1 лютого 2000 року №154/2000 "Про День військ зв'язку". Таким чином, професійне свято військових зв'язківців оновили, розширивши його на підрозділи кібербезпеки Збройних сил України.
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