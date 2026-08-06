Россия атакует Украину вечером 6 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 6 августа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:00 — группы ударных БПЛА на юг Одесской области с Черного моря.

В 20:04 — реактивный БПЛА в направлении Никополя с юга.

В 20:12 — ударный БПЛА на Полтаву с севера, а также ударный БПЛА на Харьков с севера.

В 20:17 — БПЛА в Сумскую область.

Обновленная информация

В 21:22 – ударный БпЛА на Полтаву с запада.

В 21:23 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщине.

В 21:32 - реактивный БпЛА в направлении Вилково (Одесская область) из Черного моря.

Обновленная информация

В 22:13 – Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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