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Россия атакует Украину вечером 6 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 6 августа.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 20:00 — группы ударных БПЛА на юг Одесской области с Черного моря.
В 20:04 — реактивный БПЛА в направлении Никополя с юга.
В 20:12 — ударный БПЛА на Полтаву с севера, а также ударный БПЛА на Харьков с севера.
В 20:17 — БПЛА в Сумскую область.
Обновленная информация
В 21:22 – ударный БпЛА на Полтаву с запада.
В 21:23 – пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщине.
В 21:32 - реактивный БпЛА в направлении Вилково (Одесская область) из Черного моря.
Обновленная информация
В 22:13 – Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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