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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 6 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Атака безпілотників

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 6 серпня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 20:00 - Групи ударних БпЛА на південь Одещини з Чорного моря.

О 20:04 - Реактивний БпЛА у напрямку Нікополя з південного напрямку.

О 20:12 - Ударний БпЛА на Полтаву з півночі, а також ударний БпЛА на Харків з півночі.

О 20:17 - КАБи на Сумщину.

Оновлена інформація

О 21:22 - Ударний БпЛА на Полтаву із заходу.

О 21:23 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині.

О 21:32 - Реактивний БпЛА у напрямку Вилкове (Одещина) з Чорного моря.

Оновлена інформація

О 22:13 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

О 23:18 - Ударні БпЛА у напрямку південного з Чорного моря.

О 23:20 - Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини у напрямку Кременчука.

О 23:29 - Ударний БпЛА на Павлоград зі сходу.

О 23:43 - Реактивний БпЛА на півночі Одещини у напрямку Вознесенська.

О 00:34 - Реактивний БпЛА в р-ні. н.п. Божедарівка курс північний.

О 00:36 - Ударний БпЛА на Павлоград зі сходу.

О 01:05 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 01:23 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 01:46 - Група ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку н.п. Татарбунари.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5747) атака (1906) Шахед (2407)
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