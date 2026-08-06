РФ атакує Україну увечері 6 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 6 серпня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:00 - Групи ударних БпЛА на південь Одещини з Чорного моря.
О 20:04 - Реактивний БпЛА у напрямку Нікополя з південного напрямку.
О 20:12 - Ударний БпЛА на Полтаву з півночі, а також ударний БпЛА на Харків з півночі.
О 20:17 - КАБи на Сумщину.
Оновлена інформація
О 21:22 - Ударний БпЛА на Полтаву із заходу.
О 21:23 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині.
О 21:32 - Реактивний БпЛА у напрямку Вилкове (Одещина) з Чорного моря.
Оновлена інформація
О 22:13 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
О 23:18 - Ударні БпЛА у напрямку південного з Чорного моря.
О 23:20 - Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини у напрямку Кременчука.
О 23:29 - Ударний БпЛА на Павлоград зі сходу.
О 23:43 - Реактивний БпЛА на півночі Одещини у напрямку Вознесенська.
О 00:34 - Реактивний БпЛА в р-ні. н.п. Божедарівка курс північний.
О 00:36 - Ударний БпЛА на Павлоград зі сходу.
О 01:05 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 01:23 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 01:46 - Група ударних БпЛА з Чорного моря у напрямку н.п. Татарбунари.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль