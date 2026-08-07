Россия атакует суда и угрожает мировой продовольственной безопасности, - Сибига

Россия пытается повторить события 2022 года, нападая на гражданские суда в украинских портах и вдоль морского коридора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

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Атаки на суда и риски для мира

Министр отметил, что такие действия могут иметь серьезные последствия для глобальной продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что ситуация может повторить сценарий 2022 года.

"Россия пытается добиться такого же результата сейчас, атакуя гражданские суда в украинских портах и вдоль морского коридора Украины. Последствия для мира могут быть такими же серьезными, как и в 2022 году", - подчеркнул Сибига.

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Мировые цены и призыв к реакции

По словам министра, после начала блокады украинских морских портов в 2022 году мировой индекс цен на продовольствие вырос более чем на 25%. Это привело к серьезной продовольственной угрозе для миллионов людей.

Сибига призвал страны и регионы, которые могут пострадать от таких действий, открыто выразить свою позицию. Также он обратился к международному сообществу с призывом усилить давление на Москву, чтобы прекратить атаки на свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность в Черном море.