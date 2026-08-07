Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге: произошел пожар. ВИДЕО

Утром 7 августа в Екатеринбурге прогремели взрывы. Дроны атаковали очередной склад Wildberries.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После атаки беспилотников на территории склада маркетплейса вспыхнул пожар.

В компании подтвердили удар по складу и заявили, что после начала атаки и попаданий на территории объекта была проведена полная эвакуация людей из складского комплекса. По информации местных источников, весь персонал и посетители покинули здание и находятся на улице.

Прием новых поставок в этот логистический центр временно приостановлен, а грузы перенаправляются на другие склады сети.

Екатеринбург расположен более чем в 2 тысячах километров от Украины

Екатеринбург является одним из крупнейших промышленных центров России и расположен более чем в 2 тыс. км от украинской границы.

В последнее время украинские дальнобойные беспилотники все чаще наносят удары по военным, промышленным и логистическим объектам в глубоком тылу РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны во второй раз за двое суток атаковали склад Wildberries под Тверью, - российские СМИ