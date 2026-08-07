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Новости Атака дронов на регионы РФ Удары по Wildberries
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Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге: произошел пожар. ВИДЕО

Утром 7 августа в Екатеринбурге прогремели взрывы. Дроны атаковали очередной склад Wildberries.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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После атаки беспилотников на территории склада маркетплейса вспыхнул пожар.

В компании подтвердили удар по складу и заявили, что после начала атаки и попаданий на территории объекта была проведена полная эвакуация людей из складского комплекса. По информации местных источников, весь персонал и посетители покинули здание и находятся на улице.

Прием новых поставок в этот логистический центр временно приостановлен, а грузы перенаправляются на другие склады сети.

Екатеринбург расположен более чем в 2 тысячах километров от Украины

Екатеринбург является одним из крупнейших промышленных центров России и расположен более чем в 2 тыс. км от украинской границы.

В последнее время украинские дальнобойные беспилотники все чаще наносят удары по военным, промышленным и логистическим объектам в глубоком тылу РФ.

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беспилотник (5558) Екатеринбург РФ (3)
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Топ комментарии
+12
Урал будет свободным!
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07.08.2026 08:01 Ответить
+8
Чекаємо на нову порцію «анасзачто?!»
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07.08.2026 08:06 Ответить
+6
Кагда ми па нім нє будєм біть, то и ані па нам нє будут. Єта же ачєвідна. И ваабще нє расія єту вайну начала! Так нешановні боти і їм подібні?!
Ачєвідна те, що мало б"ємо! Над цим треба працювати.
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07.08.2026 08:52 Ответить

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