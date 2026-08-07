Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге: произошел пожар. ВИДЕО
Утром 7 августа в Екатеринбурге прогремели взрывы. Дроны атаковали очередной склад Wildberries.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
После атаки беспилотников на территории склада маркетплейса вспыхнул пожар.
В компании подтвердили удар по складу и заявили, что после начала атаки и попаданий на территории объекта была проведена полная эвакуация людей из складского комплекса. По информации местных источников, весь персонал и посетители покинули здание и находятся на улице.
Прием новых поставок в этот логистический центр временно приостановлен, а грузы перенаправляются на другие склады сети.
Екатеринбург расположен более чем в 2 тысячах километров от Украины
Екатеринбург является одним из крупнейших промышленных центров России и расположен более чем в 2 тыс. км от украинской границы.
В последнее время украинские дальнобойные беспилотники все чаще наносят удары по военным, промышленным и логистическим объектам в глубоком тылу РФ.
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