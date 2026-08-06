Украинские дроны во второй раз за двое суток атаковали склад Wildberries под Тверью, - российские СМИ
Логистический центр российского маркетплейса Wildberries в Тверской области во второй раз за последние сутки подвергся атаке украинских беспилотников. Российские власти заявляют о повреждении складского комплекса и пожаре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на губернатора Тверской области Виталия Королева и российские Telegram-каналы.
Россия заявляет о повреждении склада
По словам губернатора, обломки беспилотников якобы "незначительно повредили фасад" логистического комплекса Wildberries в Калининском округе.
Местные жители сообщали о взрыве, пламени и густом черном дыме над районом склада.
"Был слышен взрыв, затем появилось пламя и густой черный дым", — рассказал один из очевидцев местному паблику.
По данным Telegram-канала ASTRA, возгорание произошло вблизи села Палкино, граничащего с Тверью.
Это уже вторая атака за два дня
В прошлый раз этот логистический хаб площадью 77 тысяч квадратных метров подвергся атаке 4 августа. Тогда российские власти также сообщали о повреждении стены складского комплекса, после чего объект временно приостановил работу, а персонал был эвакуирован.
The Moscow Times отмечает, что за последние недели из-за атак украинских беспилотников Wildberries уже потеряла около 20% своих складских мощностей.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 августа российская ПВО якобы перехватила 605 украинских беспилотников над 17 регионами России, а также над Московским регионом, оккупированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Кроме того, российские источники сообщили о пожаре на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ – "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области.
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