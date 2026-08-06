Українські дрони вдруге за дві доби атакували склад Wildberries під Твер’ю, - росЗМІ

Логістичний центр російського маркетплейса Wildberries у Тверській області вдруге за останні дві доби опинився під атакою українських безпілотників. Російська влада заявляє про пошкодження складського комплексу та пожежу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на губернатора Тверської області Віталія Корольова та російські Telegram-канали.

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Росія заявляє про пошкодження складу

За словами губернатора, уламки безпілотників нібито "незначно пошкодили фасад" логістичного комплексу Wildberries у Калінінському окрузі.

Місцеві жителі повідомляли про вибух, полум'я та густий чорний дим над районом складу.

"Був чутний вибух, потім з'явилося полум'я і густий чорний дим", – розповів один із очевидців місцевому пабліку.

За даними Telegram-каналу ASTRA, займання сталося поблизу села Палкіно, яке межує з Твер'ю.

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Це вже друга атака за два дні

Попереднього разу цей логістичний хаб площею 77 тисяч квадратних метрів був атакований 4 серпня. Тоді російська влада також повідомляла про пошкодження стіни складського комплексу, після чого об'єкт тимчасово призупиняв роботу, а персонал евакуювали.

The Moscow Times зазначає, що за останні тижні через атаки українських безпілотників Wildberries уже втратила близько 20% своїх складських потужностей.

За даними Міноборони РФ, у ніч на 6 серпня російська ППО нібито перехопила 605 українських безпілотників над 17 регіонами Росії, а також над Московським регіоном, окупованим Кримом і акваторіями Азовського та Чорного морів.

Крім того, російські джерела повідомили про пожежу на одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ – "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області.

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