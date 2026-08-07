Дрони атакували склад Wildberries у Єкатеринбурзі: спалахнула пожежа. ВIДЕО

Вранці 7 серпня у Єкатеринбурзі пролунали вибухи. Дрони атакували черговий склад Wildberries.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території складу маркетплейсу.

У компанії підтвердили удар по складу та заявили, що після початку атаки та влучань на території об'єкта було проведено повну евакуацію людей зі складського комплексу. За інформацією місцевих джерел, весь персонал і відвідувачі залишили будівлю та перебувають на вулиці.

Прийом нових поставок на цей логістичний центр тимчасово призупинено, а вантажі перенаправляють на інші склади мережі.

Єкатеринбург розташований за понад 2 тисячі кілометрів від України

Єкатеринбург є одним із найбільших промислових центрів Росії та розташований більш ніж за 2 тис. км від українського кордону.

Останнім часом українські далекобійні безпілотники дедалі частіше завдають ударів по військових, промислових та логістичних об'єктах у глибокому тилу РФ.

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