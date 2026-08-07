Погибшему руководителю поискового отряда "Плацдарм" Алексею Юкову просят присвоить звание Героя Украины

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой посмертно присвоить погибшему руководителю поискового отряда "Плацдарм" Алексею Юкову звание Героя Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая петиция должна набрать 25 тысяч голосов. На момент публикации новости ее подписали 9757 человек.

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Авторы обращения отмечают, что более десяти лет Юков занимался поиском и возвращением тел погибших украинских защитников, работая в самых опасных районах боевых действий.

"За собственный счет и с помощью волонтеров он создал команду единомышленников и попадал в места, недоступные для поисковых работ. Неоднократно Алексей и члены его команды получали ранения, несколько поисковиков погибли и получили увечья", - говорится в тексте петиции.

Авторы документа отмечают, что Юков "более десяти лет служил народу Украины и возвращал тела защитников, не жалея ни своего здоровья, ни своей жизни", поэтому просят главу государства присвоить ему высшее государственное звание посмертно.

Напомним, руководитель поискового отряда "Плацдарм" Алексей Юков погиб 5 августа 2026 года вблизи села Шандриголово Лиманской громады в Донецкой области. Автомобиль, в котором он находился во время поиска тел погибших украинских военных, подорвался на мине.

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