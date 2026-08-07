Загиблому керівнику пошукового загону "Плацдарм" Олексію Юкову просять присвоїти звання Героя України

На сайті президента України зареєстрували петицію з проханням присвоїти загиблому керівнику пошукового загону "Плацдарм" Олексію Юкову звання Героя України посмертно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідна петиція має набрати 25 тисяч голосів. На момент виходу новини її підписали 9757 людей.

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Автори звернення наголошують, що понад десять років Юков займався пошуком і поверненням тіл загиблих українських захисників, працюючи у найнебезпечніших районах бойових дій.

"Власними коштами та волонтерською допомогою він створив команду однодумців та опинявся в місцях, недосяжних до пошукових робіт. Неодноразово Олексій та члени його команди отримували поранення, декілька пошуковців загинули та отримали каліцтва", – йдеться у тексті петиції.

Автори документа зазначають, що Юков "більше десяти років служив народу України і повертав тіла захисників, не шкодуючи ані свого здоров'я, ані свого життя", тому просять главу держави присвоїти йому найвище державне звання посмертно.

Нагадаємо, керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков загинув 5 серпня 2026 року поблизу села Шандриголове Лиманської громади на Донеччині. Автомобіль, у якому він перебував під час пошуку тіл загиблих українських військових, підірвався на міні.

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