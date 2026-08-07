Группы частной ПВО уже сбили более 50 воздушных целей, - ВСУ

К системе частной ПВО уже присоединились более 50 компаний. Их огневые группы провели почти 400 боевых дежурств и уничтожили более полусотни воздушных целей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил начальник одного из отделов Центрального управления инновационной деятельности Вооруженных Сил Украины Владислав Волошин.

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"Сегодня компании — представители частной ПВО — уже несут боевое дежурство и сбивают вражеские цели, и на данный момент к этой программе присоединились более полусотни компаний. Огневые группы частной ПВО задействованы уже почти 400 раз и сбили более полусотни воздушных целей", — сказал он.

Частные подразделения ПВО интегрированы в единую систему защиты украинского неба

Интеграция частных предприятий в систему противовоздушной обороны Украины позволила усилить защиту критически важных объектов без снижения оборонного потенциала государства и без привлечения дополнительных подразделений Воздушных сил.

Для эффективного взаимодействия частных подразделений с государственными структурами создана специальная система информационной поддержки и координационный совет.

"Развитие системы частной ПВО является перспективным направлением, ведь оно позволяет асимметрично реагировать на угрозы воздушных ударов противника. Кроме того, такая система позволяет предприятиям, проявившим заинтересованность, самостоятельно обеспечивать защиту своих производственных мощностей. Учитывая нынешнюю ситуацию, когда враг все чаще атакует объекты критической инфраструктуры и крупные склады под Киевом, система частной ПВО обладает значительным потенциалом. Поэтому мы и в дальнейшем будем ее развивать", — отметил Волошин.

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