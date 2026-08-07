Групи приватної ППО вже збили понад 50 повітряних цілей, – ЗСУ

До системи приватної ППО вже приєдналися понад 50 компаній. Їхні вогневі групи здійснили майже 400 бойових чергувань і знищили понад пів сотні повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив начальник одного з відділів Центрального управління інноваційної діяльності Збройних Сил України Владислав Волошин.

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"Сьогодні компанії - представники приватної ППО вже несуть бойове чергування і збивають ворожі цілі, і станом на зараз це більш як пів сотні компаній, які долучились до цієї програми. Вогневі групи приватної ППО застосовані вже майже 400 разів і збили понад пів сотні повітряних цілей", - сказав він.

Приватні підрозділи ППО інтегрували в єдину систему захисту українського неба

Інтеграція приватних підприємств до системи протиповітряної оборони України дала змогу посилити захист критично важливих об'єктів без зниження оборонних спроможностей держави та без залучення додаткових підрозділів Повітряних сил.

Для ефективної взаємодії приватних підрозділів із державними структурами створено спеціальну систему інформаційної підтримки та координаційну раду.

"Розвиток системи приватної ППО є перспективним напрямком, адже він дає змогу асиметрично відповідати на загрози повітряних ударів ворога. Крім того, така система дозволяє підприємствам, які виявили зацікавленість, самостійно забезпечувати захист своїх виробничих потужностей. З огляду на нинішню ситуацію, коли ворог дедалі частіше атакує об'єкти критичної інфраструктури та великі склади під Києвом, система приватної ППО має значний потенціал. Тому ми й надалі будемо її розвивати", - зазначив Волошин.

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