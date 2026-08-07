Взрывоопасный предмет взорвался в море на Николаевщине: погиб мужчина, двое ранены
В селе Коблево Николаевской области в море взорвался взрывоопасный предмет, в результате чего погиб мужчина. Две женщины получили ранения.
Об этом сообщил глава ОГА Решетилов, передает Цензор.НЕТ.
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"45-летний мужчина, находившийся в воде, погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким.
Две женщины, которые в этот момент находились на берегу, получили ранения. 47-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте. 63-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.
Глава области подчеркнул, что этой трагедии можно было избежать.
"Участок был огорожен и обозначен предупреждениями о минной опасности. Еще раз обращаю внимание: в пределах Николаевской области купание в море запрещено. Это не формальность — находиться в воде крайне опасно", — подытожил он.
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