Вибухонебезпечний предмет здетонував у морі на Миколаївщині: загинув чоловік, двоє поранених

У селі Коблеве на Миколаївщині здетонував вибухонебезпечний предмет у морі, внаслідок чого загинув чоловік. Дві жінки дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Решетілов, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"45-річний чоловік, який перебував у воді, загинув. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким.

Дві жінки, які в цей момент перебували на березі, отримали поранення. 47-річній жінці медичну допомогу надали на місці. 63-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Глава області наголосив, що цієї трагедії могло не статися.

"Ділянка була огороджена та позначена попередженнями про мінну небезпеку. Ще раз звертаю увагу: в межах Миколаївської області купання в морі заборонено. Це не формальність - перебувати у воді вкрай небезпечно", - підсумував він.

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