Рашисты заявляют, что дошли до Белого Колодезя на Харьковщине, хотя до него еще минимум 10 км, - Трегубов
Российские войска пытаются продвигаться на Южно-Слобожанском направлении, однако заявления пропаганды о якобы значительных успехах не соответствуют реальной ситуации
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер группировки "Объединенные силы" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Он рассказал, что единственное относительно новое вклинение россиян на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано к востоку от Волчанских Хуторов.
"Так называемое направление на Белый Колодезь. Ирония заключается в том, что это фактически даже не попытка продвижения к самому Белому Колодезю, потому что россияне там просто продвинулись на глубину до нескольких километров.
Тем не менее, во всех российских отчетах приводятся какие-то совершенно шизофренические данные о продвижении именно на Южно-Слобожанском направлении", — пояснил Трегубов.
По словам спикера, до того самого "Белого Колодезя", до которого они якобы уже дошли и который захватили, осталось еще как минимум 10 километров.
Трегубов заявил, что военные читают эти отчеты.
"И мы видим, что это уже какая-то операция по введению в заблуждение собственного руководства", — сказал пресс-секретарь.
Волчанские хутора
По словам Трегубова, подразделения противника находятся также восточнее Волчанских хуторов, пытаясь продвигаться небольшими группами, однако успехов пока не добиваются.
"Зачем им так приглянулось это направление, я не знаю. Единственное предположение — это действительно может быть попытка обойти Волчанские хутора, которые они не могут взять с запада, попытка обойти их с востока. Прорваться к Белому Колодезю на данный момент — это ближе к фантастике. Скорее, это связано с какими-то локальными целями россиян, поставленными отдельным командиром или генералом, который таким образом пытается выслужиться", — подытожил он.
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Он ******* или это чисто для потребителей телемарафона. Купянск и Волчанск соединяет железка. Они ее уже взяли под контроль с обеих сторон но кусок между ещё не контролируют. Вот они по ней и идут. Белый Колодец, Потом Приколотное и В. Бурлук. И круг замкнулся. Ну ещё кусок харьковской области отвалиться уже официально, но то такое. Кого это волнует если ещё не весь Бамбас про...ан, а три хаты героически обороняться. Приколотное уже развалено почти под фундамент, Бурлук ещё живёт как-то но это не на долго. Отака ***** малята .