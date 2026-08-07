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Новости Боевые действия на Харьковщине
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Рашисты заявляют, что дошли до Белого Колодезя на Харьковщине, хотя до него еще минимум 10 км, - Трегубов

оккупанты, рашисты

Российские войска пытаются продвигаться на Южно-Слобожанском направлении, однако заявления пропаганды о якобы значительных успехах не соответствуют реальной ситуации

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер группировки "Объединенные силы" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Он рассказал, что единственное относительно новое вклинение россиян на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано к востоку от Волчанских Хуторов.

"Так называемое направление на Белый Колодезь. Ирония заключается в том, что это фактически даже не попытка продвижения к самому Белому Колодезю, потому что россияне там просто продвинулись на глубину до нескольких километров.

Тем не менее, во всех российских отчетах приводятся какие-то совершенно шизофренические данные о продвижении именно на Южно-Слобожанском направлении", — пояснил Трегубов.

По словам спикера, до того самого "Белого Колодезя", до которого они якобы уже дошли и который захватили, осталось еще как минимум 10 километров.

Трегубов заявил, что военные читают эти отчеты.

"И мы видим, что это уже какая-то операция по введению в заблуждение собственного руководства", — сказал пресс-секретарь.

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Волчанские хутора

По словам Трегубова, подразделения противника находятся также восточнее Волчанских хуторов, пытаясь продвигаться небольшими группами, однако успехов пока не добиваются.

"Зачем им так приглянулось это направление, я не знаю. Единственное предположение — это действительно может быть попытка обойти Волчанские хутора, которые они не могут взять с запада, попытка обойти их с востока. Прорваться к Белому Колодезю на данный момент — это ближе к фантастике. Скорее, это связано с какими-то локальными целями россиян, поставленными отдельным командиром или генералом, который таким образом пытается выслужиться", — подытожил он.

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Автор: 

боевые действия (6532) Харьковская область (3047) Чугуевский район (424) Белый Колодезь (15)
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Топ комментарии
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Трегубов, розкажи краще про ситуацію в самому Вовчанську, а також в Ямполі, Часовому Яру, Костянтинівці, Торецьку, Мирнограді, Покровську і Гуляйполі. До перелому у війні ситуація була контрольована. Як зараз?
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07.08.2026 12:38 Ответить
+2
Більше, ніж пояснювати чергову брехню кацапів, цьому зе-чинуші нема чим зайнятись? Знаючи пасивність зе-шобли, то кацапи дійдуть і туди.
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07.08.2026 12:45 Ответить
+2
Навіщо їм так впав цей напрямок, я не знаю. Єдине припущення - це справді може бути спроба обійти Вовчанські Хутори, які вони не можуть взяти із заходу, спроба обійти їх зі сходу. Джерело: https://censor.net/ua/n4017341

Он ******* или это чисто для потребителей телемарафона. Купянск и Волчанск соединяет железка. Они ее уже взяли под контроль с обеих сторон но кусок между ещё не контролируют. Вот они по ней и идут. Белый Колодец, Потом Приколотное и В. Бурлук. И круг замкнулся. Ну ещё кусок харьковской области отвалиться уже официально, но то такое. Кого это волнует если ещё не весь Бамбас про...ан, а три хаты героически обороняться. Приколотное уже развалено почти под фундамент, Бурлук ещё живёт как-то но это не на долго. Отака ***** малята .
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07.08.2026 13:00 Ответить

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