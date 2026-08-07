Рашисты заявляют, что дошли до Белого Колодезя на Харьковщине, хотя до него еще минимум 10 км, - Трегубов

Российские войска пытаются продвигаться на Южно-Слобожанском направлении, однако заявления пропаганды о якобы значительных успехах не соответствуют реальной ситуации

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер группировки "Объединенные силы" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Он рассказал, что единственное относительно новое вклинение россиян на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано к востоку от Волчанских Хуторов.

"Так называемое направление на Белый Колодезь. Ирония заключается в том, что это фактически даже не попытка продвижения к самому Белому Колодезю, потому что россияне там просто продвинулись на глубину до нескольких километров.

Тем не менее, во всех российских отчетах приводятся какие-то совершенно шизофренические данные о продвижении именно на Южно-Слобожанском направлении", — пояснил Трегубов.

По словам спикера, до того самого "Белого Колодезя", до которого они якобы уже дошли и который захватили, осталось еще как минимум 10 километров.

Трегубов заявил, что военные читают эти отчеты.

"И мы видим, что это уже какая-то операция по введению в заблуждение собственного руководства", — сказал пресс-секретарь.

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Волчанские хутора

По словам Трегубова, подразделения противника находятся также восточнее Волчанских хуторов, пытаясь продвигаться небольшими группами, однако успехов пока не добиваются.

"Зачем им так приглянулось это направление, я не знаю. Единственное предположение — это действительно может быть попытка обойти Волчанские хутора, которые они не могут взять с запада, попытка обойти их с востока. Прорваться к Белому Колодезю на данный момент — это ближе к фантастике. Скорее, это связано с какими-то локальными целями россиян, поставленными отдельным командиром или генералом, который таким образом пытается выслужиться", — подытожил он.

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