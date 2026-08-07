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Новини Бойові дії на Харківщині
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Рашисти кажуть, що дійшли до Білого Колодязя на Харківщині, хоча до нього ще 10 км щонайменше, - Трегубов

окупанти,рашисти

Російські війська намагаються просуватися на Південно-Слобожанському напрямку, однак заяви пропаганди про нібито значні успіхи не відповідають реальній ситуації

Про це в ефірі телемарафону заявив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він розповів, що єдиним відносно новим вклинення росіян на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано на схід від Вовчанських Хуторів.

"Так званий напрямок на Білий Колодязь. Іронія полягає в тому, що це фактично не є навіть спробою проходження до того самого Білого Колодязя, бо росіяни там просто зайшли на глибину до декількох кілометрів.

Тим не менш, у всіх російських звітах подаються якісь абсолютно шизофренічні дані щодо просування саме на Південно-Слобожанському напрямку", - пояснив Трегубов.

За словами речника, до того самого Білого Колодязя, до якого вони начебто вже дійшли і його взяли ще кілометрів 10 щонайменше.

Трегубов заявив, що військові читають ці звіти.

"І бачимо, що це вже якась операція з введення в оману власного керівництва", - сказав речник.

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Вовчанські хутори

За словами Трегубова, підрозділи ворога перебувають також східніше Вовчанських Хуторів, намагаючись просуватися малими групами, проте успіхів наразі не мають.

"Навіщо їм так впав цей напрямок, я не знаю. Єдине припущення - це справді може бути спроба обійти Вовчанські Хутори, які вони не можуть взяти із заходу, спроба обійти їх зі сходу. Прорватися до Білого Колодязя станом на зараз - це ближче до фантастики. Скоріше, це пов’язано з якимись локальними цілями росіян, поставленими окремим командиром чи генералом, який у такий спосіб намагається вислужитися", - підсумував він.

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Автор: 

бойові дії (6288) Харківська область (3075) Чугуївський район (430) Білий Колодязь (16)
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Топ коментарі
+4
Трегубов, розкажи краще про ситуацію в самому Вовчанську, а також в Ямполі, Часовому Яру, Костянтинівці, Торецьку, Мирнограді, Покровську і Гуляйполі. До перелому у війні ситуація була контрольована. Як зараз?
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07.08.2026 12:38 Відповісти
+2
Більше, ніж пояснювати чергову брехню кацапів, цьому зе-чинуші нема чим зайнятись? Знаючи пасивність зе-шобли, то кацапи дійдуть і туди.
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07.08.2026 12:45 Відповісти
+2
Навіщо їм так впав цей напрямок, я не знаю. Єдине припущення - це справді може бути спроба обійти Вовчанські Хутори, які вони не можуть взяти із заходу, спроба обійти їх зі сходу. Джерело: https://censor.net/ua/n4017341

Он ******* или это чисто для потребителей телемарафона. Купянск и Волчанск соединяет железка. Они ее уже взяли под контроль с обеих сторон но кусок между ещё не контролируют. Вот они по ней и идут. Белый Колодец, Потом Приколотное и В. Бурлук. И круг замкнулся. Ну ещё кусок харьковской области отвалиться уже официально, но то такое. Кого это волнует если ещё не весь Бамбас про...ан, а три хаты героически обороняться. Приколотное уже развалено почти под фундамент, Бурлук ещё живёт как-то но это не на долго. Отака ***** малята .
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07.08.2026 13:00 Відповісти

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