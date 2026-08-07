Комбат Кузик обратился к Президенту из-за произвола главы РГА Бахматова
Командир батальона "Свобода" Петр Кузик резко предупредил главу Деснянской РГА Максима Бахматова не устраивать пиар вокруг темы павших защитников. Он также обратился к президенту, назначившему руководителя района, с вопросом: "За что вы так ненавидите Троещину?".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"На Троещине в свое время поставили памятник добровольцам АТО, а после полномасштабного вторжения туда начали приносить портреты погибших воинов из Троещины. Сегодня мне попалось видео, где туда прилез Бахматов и обнаружил там "большой недостаток" - часть портретов сгнила. Портреты в таком состоянии, потому что часть тех, кто заботится об этих портретах, сейчас находится на обороне на Покровско-Добропольском направлении, а вторая половина подразделения - на штурмовых операциях на Харьковском направлении. "Не прикасайся к этому городу своими грязными пальцами. Потому что если у тебя в голове опилки и желание все превратить в предвыборный пиар, то хотя бы одно место оставь без интриг и мерзких чиновничьих разборок", - говорит на видео Петр Кузик.
Он рассказал, что сам родился на Троещине, поэтому ему это "больно и обидно". И ему стыдно за то, что приходится объяснять это чиновнику на пятом году войны.
Он также обратился к президенту, который назначает глав РГА.
"За что вы так ненавидите Троещину? Зачем вы назначаете человека, который просто издевается? Нам и так хватает проблем, да вы еще сверху насыпаете придурков", - заявил комбат.
Кузик сообщил, что подал рапорт на отпуск и намерен встретиться с Бахматовым.
"Если Бог даст выжить, я приеду, запишусь на прием к тебе, представителю президента, и попробую провести ликбез о функциях главы района. Об обязанностях и ответственности", - предупредил командир "Свободы".
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бо більшість призначень у Зе не за фахом, а за слухняність за виконувати розпорядження дерьмака