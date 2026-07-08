После скандала с Аллеей Героев в Деснянском районе Киева ветераны и семьи погибших просят президента уволить Бахматова

Киевский городской союз ветеранов АТО Деснянского района, военные и семьи погибших героев приняли обращение к Президенту с требованием отстранить от должности главу РГА Максима Бахматова.

Об этом ветераны и семьи погибших заявили сегодня на акции протеста у здания райгосадминистрации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Требование проверки и отстранения

"В последнее время вокруг деятельности руководства администрации возник ряд конфликтных ситуаций, касающихся взаимодействия с ветеранами, военнослужащими, семьями погибших, защитников и защитниц Украины и общественностью. Совокупность этих событий привела к потере доверия к руководителю администрации и делает невозможным дальнейшее эффективное взаимодействие между властью и громадой. В этой связи просим вас поручить проведение объективной проверки изложенных обстоятельств. Но по результатам рассмотрения и с учетом потери общественного доверия инициировать вопрос об увольнении Максима Бахматова с должности главы Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации", - говорится в обращении ветеранов.

Как отметил Уполномоченный Киевского горсовета по правам ветеранов войны Станислав Рыженков, у Бахматова и ранее были конфликты с деснянским Союзом ветеранов, открытие Аллеи Героев без согласования с семьями погибших стало последней каплей.

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Конфликт вокруг Аллеи Героев

"Вместо поддержки громады Деснянского района и выстраивания прозрачной коммуникации, глава района постоянно вставляет палки в колеса ветеранскому сообществу, игнорирует мнение громады и буквально сталкивает лбами ветеранов и членов семей погибших. Конфликт с деснянским союзом ветеранов начался задолго до открытия Мемориала. По сути, мы видим системное неуважение к военным, ветеранам и семьям павших Героев и Героинь. Мы не имеем права молчать: органы государственной власти должны обратить особое внимание на профнепригодность главы района. Чиновник такого уровня обязан объединять общину во времена испытаний, а не сеять раздор", - отметил Станислав Рыженков.

По его словам, обращение к Президенту поддержали ветеранские организации Святошинского, Днепровского, Оболонского, Дарницкого и Соломенского районов.

"Сегодня справедливые требования деснянцев на мирном митинге солидарно поддержали ветеранские центры Святошинского, Днепровского, Оболонского, Дарницкого и Соломенского районов. Результатом этой совместной акции стало официальное обращение к Президенту Украины как гаранту конституционных прав и свобод. В нем стоят подписи 241 человека: ветераны российско-украинской войны, действующие военнослужащие, члены семей погибших, волонтеры и жители Деснянского района изложили четкие факты, которые являются безоговорочным доказательством полной потери доверия к главе Деснянской РГА", - рассказал Рыженков.

Как сообщалось ранее, недавно глава Деснянской РГА Максим Бахматов открыл Аллею Героев. Ее реализация возмутила общественность и семьи павших военных, ведь вместо предусмотренных в проекте антивандальных монументов Бахматов установил обычные бетонные столбы и повесил на них маленькие черно-белые фотографии Героев. Когда семьи военных и журналисты хотели задать вопрос Бахматову, он просто сбежал.

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