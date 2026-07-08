Після скандалу з Алеєю Героїв у Деснянському районі Києва ветерани та родини загиблих просять президента звільнити Бахматова

Київська міська спілка ветеранів АТО Деснянського району, військові та родини загиблих Героїв прийняли звернення до Президента з вимогою звільнити з посади голову РДА Максима Бахматова.

Про це ветерани та родини загиблих заявили сьогодні на акції протесту під стінами райдержадміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вимога перевірки та звільнення

"Протягом останнього часу навколо діяльності керівництва адміністрації виникла низка конфліктних ситуацій, які стосуються взаємодії з ветеранами, військовослужбовцями, родинами загиблих захисників та захисниць України і громадськістю. Сукупність цих подій призвела до втрати довіри до керівника адміністрації та унеможливлює подальшу ефективну взаємодію між владою і громадою. У зв'язку з цим просимо вас доручити проведення об'єктивної перевірки викладених обставин та за результатами розгляду, з урахуванням втрати суспільної довіри, ініціювати питання щодо звільнення Максима Бахматова з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації", — йдеться в зверненні ветеранів.

Як зазначив Уповноважений Київської міської ради з прав ветеранів війни Станіслав Риженков, у Бахматова і раніше були конфлікти з деснянською Спілкою ветеранів, а відкриття Алеї Героїв без погодження з родинами загиблих стало останньою краплею.

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Конфлікт довкола Алеї Героїв

"Замість підтримки громади Деснянського району та вибудовування прозорої комунікації очільник району повсякчас вставляє палки в колеса ветеранській спільноті, ігнорує думку громади та буквально зіштовхує лобами ветеранів і членів сімей загиблих. Конфлікт із деснянською спілкою ветеранів почався задовго до відкриття меморіалу. По суті, ми бачимо системну неповагу до військових, ветеранів та родин полеглих Героїв і Героїнь. Ми не маємо права мовчати: органи державної влади повинні звернути особливу увагу на профнепридатність голови району. Посадовець такого рівня зобов'язаний об’єднувати громаду в часи випробувань, а не сіяти розбрат", — зазначив Станіслав Риженков.

За його словами, звернення до Президента підтримали ветеранські осередки Святошинського, Дніпровського, Оболонського, Дарницького та Солом’янського районів.

"Сьогодні справедливі вимоги деснянців на мирному мітингу солідарно підтримали ветеранські осередки Святошинського, Дніпровського, Оболонського, Дарницького та Солом’янського районів. Результатом цієї спільної акції стало офіційне звернення до Президента України як гаранта конституційних прав і свобод. У ньому стоять підписи 241 людини: ветерани російсько-української війни, чинні військовослужбовці, члени родин загиблих, волонтери та мешканці Деснянського району виклали чіткі факти, які є беззаперечним доказом повної втрати довіри до голови Деснянської РДА", — розповів Риженков.

Як повідомлялося раніше, нещодавно голова Деснянської РДА Максим Бахматов відкрив Алею Героїв. Її реалізація обурила громадськість та родини полеглих військових, адже замість антивандальних монументів, які були в проєкті, Бахматов встановив звичайні бетонні стовпи та повісив на них маленькі чорно-білі фотографії Героїв. Коли родини військових та журналісти хотіли поставити Бахматову запитання, він просто втік.

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