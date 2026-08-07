Комбат Кузик звернувся до Президента через свавілля голови РДА Бахматова. ВIДЕО

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик різко попередив голову Деснянської РДА Максима Бахматова не робити піару навколо теми полеглих захисників. Він також звернувся до Президента, який призначав керівника району, із запитанням: "За що ви так ненавидите Троєщину?".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"На Троєщині свого часу зробили пам’ятник добровольцям АТО, а після повномасштабного вторгнення туди почали приносити портрети загиблих хлопців з Троєщині. Сьогодні попалось мені відео, де туди приліз Бахматов і знайшов там "великий недолік" - частина портретів зотліли. Портрети в такому стані, бо частина тих, хто опікується цими портретами, зараз в обороні на Покровсько-Добропільському напрямку, а друга половина підрозділу на штурмових на Харківському напрямку. Ти своїми брудними пальцями не торкайся цього міста. Бо якщо в голові тирса і бажання все перетворити на передвиборчий піар, то хоча б одне місце залиште без інтриг і паскудних чиновничих чвар", - каже на відео Петро Кузик.

Він розповів, що сам народився на Троєщині, тому йому це "болить і пече". І йому соромно за те, що доводиться це пояснювати чиновнику на п’ятому році війни.

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Він також звернувся до Президента, який призначає голів РДА.

"За що ви так ненавидите Троєщину? Нащо ви призначаєте особу, яка просто знущається? Нам і так вистачає проблем, так ви ще зверху насипаєте придурків", - заявив комбат.

Кузик повідомив, що подав рапорт на відпустку і має намір зустрітися з Бахматовим.

"Якщо Бог подарує вижити, я приїду, запишусь на прийом до тебе, представника Президента, і спробую провести лікбез про функціонал голови району. Про обов’язки і відповідальність", - попередив командир "Свободи".

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