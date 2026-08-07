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Новости Питание в ВСУ Закупка продуктов питания для ВСУ
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Минобороны запускает реформу снабжения продовольствием для защитников: закупки продукции и логистику разделят

Минобороны представило обновленную модель питания для военнослужащих

Министерство обороны Украины и Агентство оборонных закупок ГОТ разработали обновленную концепцию реформы системы снабжения Вооруженных Сил Украины продовольствием и приступают к ее реализации.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Разделение продуктов и логистики

В ведомстве рассказали, что цель реформы — усовершенствовать снабжение продовольствием, чтобы это ощутил на себе каждый военнослужащий. Предусматриваются изменения всей системы закупок продуктов, логистики и контроля их качества.

В Минобороны рассказали, что обновленная модель должна решить ключевые проблемы действующей системы: ограниченную конкуренцию, непрозрачное ценообразование, контроль качества уже после доставки продуктов в воинские части.

Первые из ключевых этапов реформы:

  • Продукты и логистика будут закупаться отдельно. Продукты будут поставлять проверенные производители, а доставку будут обеспечивать профессиональные логистические операторы. Решение направлено на усиление конкуренции и сделает ценообразование полностью прозрачным.
  • Контроль качества будет осуществляться до доставки в воинские части. Продукты будут проходить проверку в распределительных центрах, чтобы некачественная продукция не попадала к военным.

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Поэтапное внедрение

На следующих этапах реформы планируется, что военные будут делать заказы в DOT-Chain Food в виде блюд, а не продуктов.

"Система должна автоматически рассчитывать необходимое количество продуктов в соответствии с рецептурой и численностью личного состава. Для того чтобы упростить работу поваров, в дальнейшем должен быть разработан цифровой сборник рецептов", — сообщили в Минобороны.

Планируется, что первые закупки по новой модели должны состояться уже в этом году. Внедрение реформы начнется с воинских частей, расположенных в нескольких регионах, с постепенным расширением.

В ведомстве отмечают, что результатом реформы должна стать прозрачная и более эффективная система, в которой качество питания военнослужащих не зависит от региона, поставщика или ручных процессов.

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Автор: 

Минобороны (10001) закупки (936) Агентство оборонных закупок (128) питание (27)
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Топ комментарии
+3
Елементарне налагодження забезпечення нормальним харчуванням наших воїнів ці нікчеми називають реформами! А скільки розкрадатимуть тепер?
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07.08.2026 19:44 Ответить
+2
Заботливые ПОЦИ!
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07.08.2026 19:24 Ответить
+1
А може пора перестати говорити і писати ,що проводяться РЕФОРМИ на дрібязкові зміни а системі Колись на кожне лайно ставили "Знак якості",так і заараз---одні "реформи" Як тоді всі товари поступались по якості аналогам закордонних,так і зараз практично немає ніяких реформ Але зелена банда любить давати гучні назви --бо баранам це подрбається
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07.08.2026 19:20 Ответить

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