Минобороны запускает реформу снабжения продовольствием для защитников: закупки продукции и логистику разделят

Министерство обороны Украины и Агентство оборонных закупок ГОТ разработали обновленную концепцию реформы системы снабжения Вооруженных Сил Украины продовольствием и приступают к ее реализации.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Разделение продуктов и логистики

В ведомстве рассказали, что цель реформы — усовершенствовать снабжение продовольствием, чтобы это ощутил на себе каждый военнослужащий. Предусматриваются изменения всей системы закупок продуктов, логистики и контроля их качества.

В Минобороны рассказали, что обновленная модель должна решить ключевые проблемы действующей системы: ограниченную конкуренцию, непрозрачное ценообразование, контроль качества уже после доставки продуктов в воинские части.

Первые из ключевых этапов реформы:

Продукты и логистика будут закупаться отдельно. Продукты будут поставлять проверенные производители, а доставку будут обеспечивать профессиональные логистические операторы. Решение направлено на усиление конкуренции и сделает ценообразование полностью прозрачным.

Продукты будут поставлять проверенные производители, а доставку будут обеспечивать профессиональные логистические операторы. Решение направлено на усиление конкуренции и сделает ценообразование полностью прозрачным. Контроль качества будет осуществляться до доставки в воинские части. Продукты будут проходить проверку в распределительных центрах, чтобы некачественная продукция не попадала к военным.

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Поэтапное внедрение

На следующих этапах реформы планируется, что военные будут делать заказы в DOT-Chain Food в виде блюд, а не продуктов.

"Система должна автоматически рассчитывать необходимое количество продуктов в соответствии с рецептурой и численностью личного состава. Для того чтобы упростить работу поваров, в дальнейшем должен быть разработан цифровой сборник рецептов", — сообщили в Минобороны.

Планируется, что первые закупки по новой модели должны состояться уже в этом году. Внедрение реформы начнется с воинских частей, расположенных в нескольких регионах, с постепенным расширением.

В ведомстве отмечают, что результатом реформы должна стать прозрачная и более эффективная система, в которой качество питания военнослужащих не зависит от региона, поставщика или ручных процессов.

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