Міноборони запускає реформу постачання харчування для захисників: закупівлі продукції та логістику розділять

Міністерство оборони України та Агенція оборонних закупівель ДОТ розробили оновлену концепцію реформи системи постачання харчування Збройних Сил України та розпочинають її реалізацію.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розділення продуктів і логістики

У відомстві розповіли, що мета реформи — вдосконалити постачання харчування, щоб це відчув на собі кожен військовослужбовець. Передбачаються зміни всієї системи закупівлі продуктів, логістики та контролю їхньої якості.

У Міноборони розповіли, що оновлена модель має вирішити ключові проблеми чинної системи: обмежену конкуренцію, непрозоре ціноутворення, контроль якості вже після доставки продуктів до військових частин.

Перші з ключових етапів реформи:

Продукти та логістика закуповуватимуться окремо. Продукти постачатимуть перевірені виробники, а доставку забезпечуватимуть професійні логістичні оператори. Рішення має на меті посилити конкуренцію та зробить ціноутворення повністю прозорим.

Продукти постачатимуть перевірені виробники, а доставку забезпечуватимуть професійні логістичні оператори. Рішення має на меті посилити конкуренцію та зробить ціноутворення повністю прозорим. Контроль якості відбуватиметься до доставки у військові частини. Продукти проходитимуть перевірку на розподільчих центрах, щоб неякісна продукція не потрапляла до військових.

Читайте також: Проблеми із забезпеченням на фронті: Міноборони розпочало перевірки

Поетапне впровадження

У наступні етапи реформи планується, що військові робитимуть замовлення у DOT-Chain Food у вигляді страв, а не продуктів.

"Система автоматично має розраховувати необхідну кількість продуктів відповідно до рецептури та кількості особового складу. Для того, щоб спростити роботу кухарів, у подальшому має бути розроблений цифровий збірник рецептів", - розповіли у Міноборони.

Планується, що перші закупівлі за новою моделлю мають відбутися вже цього року. Впровадження реформи розпочнеться з військових частин, що перебувають в кількох регіонах, з поступовим розширенням.

У відомстві зазначають, що результатом реформи має стати прозора та більш ефективна система, у якій якість харчування військових не залежить від регіону, постачальника чи ручних процесів.

Читайте також: Оборонні закупівлі починають переводити у формат тендерів, ‒ Міноборони