МВД Польши назвало популизмом заявления о депортации украинцев

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши назвали "абсурдом и популизмом" заявление представителя партии "Право и справедливость" (PiS) Тобиаша Бохенского о возможной депортации украинских мужчин призывного возраста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявила пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая.

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Она заявила, что, по данным Службы социального страхования Польши, около 95% украинских мужчин призывного возраста, находящихся в стране, работают легально и платят налоги.

"Эти замыслы — это сплошной абсурд и популизм", — сказала Галецкая.

По ее словам, украинцы, нарушающие польское законодательство, уже могут быть депортированы в соответствии с действующими процедурами, в частности по решениям пограничной службы.

Пресс-секретарь также сравнила показатели депортаций за последние годы. В 2023 году, когда у власти находилась партия "Право и справедливость", из Польши депортировали около 3 тысяч иностранцев. В то же время только в 2025 году страну покинули около 10 тысяч иностранцев разных национальностей в рамках процедур депортации.

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"Эти данные свидетельствуют о том, что нынешнее правительство проводит очень жесткую политику в отношении тех, кто нарушает законодательство", — подчеркнула Галецкая.

Она добавила, что Польша остается открытой для иностранцев. По ее словам, кроме работающих украинцев, в стране учатся студенты, которые также вносят вклад в экономику за счет потребления и уплаты налогов.

Что этому предшествовало?

Во время программного съезда PiS вице-президент партии и евродепутат Тобиаш Бохенский заявил, что в случае победы политической силы на парламентских выборах 2027 года одним из первых решений нового правительства станет депортация украинских мужчин призывного возраста, которые не работают в Польше легально.

По его словам, система должна автоматически фиксировать нарушения. В случае двух правонарушений или невыполнения административных или служебных обязанностей якобы должна запускаться процедура депортации.

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