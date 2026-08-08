МВС Польщі назвало популізмом заяви про депортацію українців

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі назвали "абсурдом і популізмом" заяву представника партії "Право і справедливість" (PiS) Тобіаша Бохенського про можливу депортацію українських чоловіків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це заявила речниця МВС Кароліна Галецька.

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Вона заявила, що, за даними Служби соціального страхування Польщі, близько 95% українських чоловіків призовного віку, які перебувають у країні, працюють легально та сплачують податки.

"Ці задуми - це суцільний абсурд і популізм", - сказала Галецька.

За її словами, українці, які порушують польське законодавство, вже можуть бути депортовані відповідно до чинних процедур, зокрема за рішеннями прикордонної служби.

Речниця також порівняла показники депортацій за останні роки. У 2023 році, коли при владі перебувала партія "Право і справедливість", із Польщі депортували близько 3 тисяч іноземців. Водночас лише у 2025 році країну залишили близько 10 тисяч іноземців різних національностей у межах процедур депортації.

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"Ці дані свідчать про те, що нинішній уряд проводить дуже жорстку політику щодо тих, хто порушує законодавство", - наголосила Галецька.

Вона додала, що Польща залишається відкритою для іноземців. За її словами, окрім українців, які працюють, у країні навчаються студенти, які також роблять внесок в економіку через споживання та сплату податків.

Що передувало?

Під час програмного з'їзду PiS віцепрезидент партії та євродепутат Тобіаш Бохенський заявив, що в разі перемоги політичної сили на парламентських виборах 2027 року одним із перших рішень нового уряду стане депортація українських чоловіків призовного віку, які не працюють у Польщі легально.

За його словами, система має автоматично фіксувати порушення. У разі двох правопорушень або невиконання адміністративних чи службових обов'язків нібито має запускатися процедура депортації.

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