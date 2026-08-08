Последствия непогоды на Киевщине: в Кагарлыке повреждены 62 дома, тысячи семей остались без света
Киевская область устраняет последствия непогоды, обрушившейся на населенные пункты области 7 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Пострадали дома
Как отмечается, самый большой ущерб непогода на данный момент нанесла в Обуховском районе.
В Кагарлыке повреждены 62 жилых дома — 13 многоквартирных и 49 частных, 3 административных здания и 4 автомобиля. Также последствия непогоды зафиксированы в Бориспольском, Броварском и Бучанском районах.
Из-за сильного ветра повреждены крыши домов. Службы уже работают на местах и убирают аварийные конструкции.
Кроме того, в результате непогоды в других населенных пунктах области зафиксировано падение деревьев, в том числе на проезжую часть. Последствия оперативно устраняются.
Повреждены электросети
По информации ДТЭК "Киевские региональные электросети", гроза и ливень привели к повреждению электросетей. Это вызвало аварийные отключения в Бориспольском, Бучанском, Броварском и Обуховском районах.
Электроснабжение уже восстановлено для более чем 53 тысяч семей. По состоянию на 10:00 без электроэнергии остаются более 18 тысяч семей.
К ликвидации последствий непогоды привлечены все необходимые силы и ресурсы.
"Просим жителей области быть максимально осторожными. По возможности не находитесь вблизи деревьев, рекламных конструкций и других объектов, которые могут быть повреждены сильным ветром. Не приближайтесь к оборванным электропроводам и поврежденным энергообъектам", — подчеркнули в ОГА.
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